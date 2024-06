BNL Italy Major Premier: dal 17 al 23 giugno il Foro Italico di Roma diventa capitale del padel

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il grande padel tornerà a Roma dal 17 al 23 giugno al Foro Italico con il BNL Italy Major Premier Padel: grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute e Roma Capitale. L'Italia si conferma tra le privilegiate nazioni scelte da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi, importanti e iconici eventi mondiali dedicati a questa disciplina. Nove i campi (tra cui il Centrale) a disposizione del più atteso torneo dell’estate padelistica, uno dei quattro maggiori tornei al mondo con Doha, Parigi e Acapulco: 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo garantito dalla formula combined – con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48) – che verrà riproposta dopo la storica prima assoluta dello scorso anno. - (PRIMAPRESS)