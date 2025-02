Basket: Trento conquista la Coppa Italia battendo la favorita Olimpia Milano (79-63)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Trento batte l'Olimpia Milano 79-63 e conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Impresa da sogno per la Dolomiti Energia, che sovverte il pronostico contro la favorita EA7, che dopo la finale persa lo scorso anno con Napoli, è costretta a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la nona coppa nazionale. Al PalaInalpi di Torino, fatale la serata da incubo per Milano dalla lunga (1/20), a cui non bastano i 20 punti del solito Mirotic. Per Trento decisivi i 23 punti di Ford e i 14 di Ellis. - (PRIMAPRESS)