Basket: 31º scudetto dell’Olimpia Milano. Battuta la Virtus Bologna 85-73 con Mirotic top scorer

(PRIMAPRESS) - MILANO - È il 31° scudetto dell'Olympia Milano. Battura la Virtus Bologna 85-73 in gara4 all'Unipol Forum e chiude la serie della finale sul 3-1. Per gli uomini di Ettore Messina il coronamento di una stagione positiva in Italia ma travagliata in campo europeo, con il mancato accesso al play-in di Eurolega. Mirotic top scorer con 30 punti. Milano aveva chiuso la stagione a pari punti con Bologna, ma al secondo posto. Nel tabellone delle finali ha sconfitto Trento e Brescia. - (PRIMAPRESS)