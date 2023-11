ATP Torino: oggi in campo per la finale Sinner contro Djokovic per la seconda volta con un tifo da stadio

(PRIMAPRESS) - TORINO - Questa sera (18:00) ai Nitto ATP Finals di Torino ancora una volta sarà sfida tra l'incontenibile Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il serbo ha battuto ieri sera Alcaraz In due set in poco più di un'ora e mezzo di gioco e ha guadagnato la finale che lo porterà ad incrociare nuovamente la racchetta con l'altoatesino in questo torneo per la sfida dei numeri uno. Djokovic battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz ha cercato di finire il match in tempi rapidi per avere il tempo di recupero per la finale dove lo spettacolo sarà assicurato per la felicità di spettatori e gli organizzatori dell'Atp Finals di Torino dove il tennis ha fatto dimenticare persino il calcio con lo stesso tifo da gran derby. - (PRIMAPRESS)