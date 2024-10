ATP Pechino: Carlos Alcaraz batte Sinner in 3 set e in oltre tre ore di gioco

(PRIMAPRESS) - PECHINO - È Carlos Alcaraz a conquistare l'ATP cinese. Per Jannik Sinner, stressato anche psicologicamente per la questione Wafa, non c'è stata la possibilità di difendere la sua leadership al torneo Atp di Pechino. Il numero 1 al mondo viene battuto in finale da Carlos Alcaraz che si aggiudica una maratona durata 3 ore e 20 minuti con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Jannik è bravo nel primo set a recuperare da 2-5 e vincere il tie-break per 8-6. Nel secondo l'altoatesino non sfrutta due palle-break sul 4-3 e cede poi 6-4. Bellissimo il terzo parziale, dove lo spagnolo si fa rimontare un break e va sotto 0-3 nel tie-break prima di piazzare sette punti di fila. - (PRIMAPRESS)