Atp Finals Tennis: Sinner batte Medveded e vola in finale

(PRIMAPRESS) - TORINO - Jannik Sinner, è il primo italiano a raggiungere le finali delle ATP Finals. L'incontro, durato quasi due ore e mezza, ha visto Sinner, quarto nel ranking mondiale, trionfare in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Dopo aver ribaltato una situazione difficile nel primo set, rimontando da 0-40 sul 2-1 e conquistando il vantaggio, Sinner ha ceduto il secondo set al tiebreak. Tuttavia, nel terzo set decisivo, l'italiano ha dominato, vincendo 6-1 tra l'entusiasmo del pubblico del Pala Alpitour di Torino. Il 22enne talento altoatesino, in vertiginosa ascesa, affronterà domenica in finale il vincente della supersfida serale tra Nole Djokovic e Carlos Alcaraz - (PRIMAPRESS)