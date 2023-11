Atp Finals: il numero uno resta Novak Djokovic che ha battuto Jannik Sinner con un doppio 6-3

(PRIMAPRESS) - TORINO - Agli Atp Finals di Torino era stata buona la prima per Jannik Sinner contro Novak Djokovic ma non la seconda per la finalissima di questa sera dove il tennista serbo ha battuto il 22enne di San Candido. Sinner non è riuscito a ripetere l'impresa e si è piegato al numero uno al mondo. Il serbo si impone 6-3 6-3 in un'ora e 44 minuti. Cinque giorni fa, Sinner aveva battuto Djokovic nel match del Girone verde. Il serbo si era qualificato per le semifinali come secondo. In finale, Djokovic si è preso la rivincita, con un break al 4° gioco del primo set, con un altro in apertura di secondo. Sinner ha perso il servizio anche nell'ultimo game. - (PRIMAPRESS)