Atletica: al Golden Gala di Roma, Andy Diaz si impone nel salto triplo con 17,32 metri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Golden Gala di atletica a Roma, Andy Diaz si impone nel triplo con 17,32m, davanti al tedesco Hess (17,01m). Nel peso, Leonardo Fabbri (21,70m) fi- nisce alle spalle del solo Ryan Crouser (22,49m per l'oro di Parigi). Nell'alto Gianmarco Tamberi si ferma a 2,27m, che gli vale il 3° posto. Serataccia per Marcell Jacobs, ultimo nei 100: pessima partenza, agli 80 metri 'rinuncia'. Nei 110hs vince il francese Zhoya in 13"18, Lorenzo Simonelli 6° in 13"34. - (PRIMAPRESS)