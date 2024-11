AS Roma: Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore. Sostituirà l’estromesso Juric per tirare fuori dai guai i giallorossi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dall'Associazione Sportiva Roma ma ormai la notizia si è diffusa a macchia d'olio: il nuovo allenatore è Claudio Ranieri. Friedkin avrebbe stretto l’accordo a Londra col nuovo CT che sostituirà Juric. Per Ranieri è la terza volta sulla panchina della Roma come allenatore: classe 1951, la sua prima esperienza da Mister giallorosso è avvenuta nel 2009 quando sostituì Spalletti per poi tornare anche 10 anni dopo una lunga parentesi all’estero. Nel 2019 termina la stagione sesto con 66 punti, a soli tre punti dalla qualificazione in Champions. Mr. Ranieri dovrebbe essere il giusto collante tra la proprietà e lo spogliatoio rimuovendo incomprensioni e frizioni. Un'attività che gli è assolutamente congeniale per tirare fuori la Roma dai guai. - (PRIMAPRESS)