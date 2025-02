6 Nazioni: l’Italia cede alla Francia 24-73 ed ora guarda al riscatto con l’Irlanda l’8 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - È durato poco l'attacco dell'Italia nel match con la Francia al 6 Nazioni di rugby. Gli azzurri hanno dovuto cedere pesantemente ai coriacei francesi (24-73). Ora bisognerà guardare alla prossima partita con l'Irlanda l'8 marzo.

Lo sprint italiano è iniziato con una meta di Menoncello poi meta di Guillard, piazzato di Allan. Italia avanti 10-7, ma dura poco. Due mete francesi scavano il solco, quella di Brex è un piccolo segnale (17-21).Ma prima dell'interval- lo ci sono altre due mete transalpine (17-35). Francia travolgente a inizio ripresa, tre mete. Ma c'è anche quella di Garbisi. Per l'Italia il resto della partita serve per cercare la quarta me- ta, che vale il punto bonus. Purtroppo senza fortuna.