34ª Maxi Yacht Rolex Cup: il maestrale manda sul podio Proteus (Maxi2) di George Sakellaris

PORTO CERVO - La 34ª Maxi Yacht Rolex Cup e il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship, hanno visto trionfare Proteus (Maxi2), SVEA( Suoermaxi JClass), Oscar (Maxi 3) e H2O e Gaetana nei muktiscafi. Il maestrale è stato protagonista in questa edizione ed ha contribuito allo spettacolo quando di è potuto regatare ma a rendere ancora più interessante questa edizione sono stati anche i 40 anni celebrati dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme al title sponsor Rolex con la collaborazione dell'International Maxi Association (IMA). Grazie a un vento di Maestrale tra i 16 e i 24 nodi che ha permesso alla flotta di svolgere una regata costiera in condizioni perfette, quelle per le quali il campo di regata di Porto Cervo è riconosciuto a livello internazionale. Presenti allo YCCS anche Quanhai Li, presidente di World Sailing, la Federazione mondiale della vela, e Francesco Ettorre, presidente della FIV, la Federazione Italiana Vela.

Il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship è stato vinto da Leopard 3 di Joost Schuijff con Ed Baird – vincitore della 32^ America’s Cup come timoniere di Alinghi – nel ruolo di tattico.

Gli altri vincitori di categoria della 34^ Maxi Yacht Rolex Cup sono stati: Proteus di George Sakellaris in Maxi 2, il J Class Svea tra i Supermaxi, Oscar 3 di Aldo Parisotto in Maxi 3, H2O di Riccardo de Michele in Maxi 4 e Gaetana di Riccardo Pavoncelli nella classe Multiscafi.