Moda uomo: da Pitti a Firenze alla fashion week milanese con le nuove tendenze P/E 2025

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come sempre, a dare il via alle tendenze moda maschili è stata Pitti Uomo 2024 con la settimana più glamour dell’anno nella Fortezza da Basso dove le collezioni Primavera Estate 2025, hanno mostrato la fusione dello stile classico sartoriale con abbinamenti cromatici inusuali e la scelta di accessori che da soli diventano già protagonisti di una stagione ed un mix tutto da copiare.

Ora dal 15 giugno il testimone passa a Milano dove la fashion week maschile riserva fino l 17 giugno oltre 44 presentazioni. Tra le novità la prima volta di Martine Rose che lascerà Londra per sfilare all'ombra del Duomo. In passerella arriva anche il brand Dunhill, di proprietà di Richemont, che porta dietro l'estro creativo di Simon Holloway. Tra gli stranieri anche il brand cinese Valleyouth. A chiudere le passerelle sarà il marchio Zegna.

Per la prima volta nel calendario presentazioni figurano Ascend Beyond, Cortigiani, David Koma, Des_Phemmes, Diomene, Gams Note, GR10K e Henrik Vibskov. Sempre nell’ottica di uno scambio internazionale Cnmi e Seul Metropolitan Government hanno siglato un protocollo d’intesa e collaboreranno per promuovere alcuni brand coreani emergenti che saranno selezionati da una giuria internazionale a giugno e che debutteranno a settembre durante la fashion week. I brand potranno inoltre beneficiare di un programma di mentoring realizzato da Cnmi e Seul Metropolitan Government. Parallelamente agli eventi di Milano Moda Uomo, dal 15 al 17 giugno, si terrà White Milano con il format dedicato al mondo resort. L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, si svolgerà presso il Superstudio Più in via Tortona 27, con 101 aziende, 41 in più rispetto all’edizione del 2023, e con una partecipazione internazionale che raggiunge il 65 per cento. Guidato dalla general manager Simona Severini, il team White Resort sul fronte creativo propone un percorso espositivo trasversale, che nasce dall’esperienza nel prêt-à-porter e si apre a nuove influenze internazionali. - (PRIMAPRESS)