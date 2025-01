Moda Neve 2025: la collezione "Wild Chic"di Fernan Carlos dalla Trento Fashion Week alle piste alpine

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Sulle piste da sci nei prossimi mesi l’attenzione per gli appassionati di abbigliamento sportivo tecnico ma anche capace di interpretare uno stile decisamente fashion saranno incuriositi dal veder sfrecciare sul bianco dei tracciati, insoliti colori bianco, nero con dettagli oro. E’ la collezione “Wild Chic” disegnata e prodotta dal giovane stilista Fernan Carlos Ferdy (ferdydesign.it)

“La mia collezione di abbigliamento per lo sci dell’inverno 2025 - spiega Ferdy - ha inteso fondere audacia e eleganza con giacche e pantaloni che sfoggiano all’interno stampe animalier in tonalità di nero, bianco e oro mentre dettagli come zip dorate e cristalli Swarovski aggiungono un tocco di ricercatezza”.

Le giacche sono realizzate con materiali di alta qualità che offrono isolamento termico ottimale, impermeabilità e traspirabilità. Dotate di cuciture sigillate e cappucci regolabili, queste giacche sono l’ideale per affrontare ogni condizione climatica. I dettagli riflettenti aggiungono un tocco di stile e migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Gli accessori, tra cui guanti, scarpe e berretti, seguono la stessa linea stilistica.

Cresciuto tra le vette del Trentino, Fernan Carlos, da profondo conoscitore dell’ambiente alpino ha saputo coniugare le tecniche tradizionali sartoriali con quelle di una ricerca innovativa che non fa rinunciare ad avere in in unico capo le performance di un abbigliamento tecnico con una ricercata eleganza.

La collezione “Wild Chic” presentata alla Trento Fashion Week 2024, ha ottenuto un riscontro immediato di pubblico per aver interpretato la funzionalità e la sostenibilità con un occhio della moda proiettata nel futuro prossimo. - (PRIMAPRESS)