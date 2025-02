Milano Fashion Week: tra tendenze moda e ispirazioni dallo Spazio nel talk “Fly me to the to the moon and beyond”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si è aperta oggi (25 febbraio - 3 Marzo) la Milano Fashion Week che porterà in passerella le tendenze moda delle prossime stagioni che confermano il trend di nuove fibre ad ispirazione circolare per una sostenibilità sempre più caratterizzante delle produzioni prêt-à-porter. Con Fashion Hub, il progetto di Camera Nazionale della Moda, la settimana milanese diventa vetrina per temi d’ispirazione e di ritorno come quelli dello spazio con l’appuntamento “fly me to the to the moon and beyond” conversazione sul nuovo Spazio. Le nuove customer experience, le innovazioni trasversali ai due mondi, le opportunità di mercato, le influenze tra due settori che non appaiono più così lontani. Anilkumar Dave, Space Economy Advisor di Darwix ed ex Responsabile Unità Trasferimento Tecnologico dell’Agenzia Spaziale Italiana guiderà la conversazione insieme ad Orietta Pelizzari, Global Fashion Cross Culture Advisor. Insieme cercheranno di capire come i nuovi scenari tecnologici e le nuove opportunità economiche possano diventare (o lo sono già) delle tendenze culturali consumer oriented.

Roberto Massardi, Chief Business Officer Prada Group dialogherà sull’importanza della cultura, dello studio, della ricerca e della contaminazione tra spazio e moda.

Manlio Di Stefano, Director EMEA Axiom Space rappresenta una delle principali aziende private che operano con la NASA nonché l’unica ad aver ottenuto e operato contratti commerciali in ambito di esplorazione umana dello spazio, dalla nuova stazione spaziale alle missioni di ricerca e sviluppo private alle passeggiate lunari. Le opportunità economiche dell’orbita bassa e la possibilità di creare in un futuro molto vicino dei consumer goods o studiare materiali innovativi o nuovi farmaci non sono futuro ma ormai un interessante presente. Nicolas Gaume, Co-Founder and Executive Chairman Orbite dimostrerà come i nuovi consumatori vogliano vivere l’emozione dello Spazio anche sulla Terra e come questo possa diventare reale per molti. Provare la gravità Zero su navicelle laboratorio ma anche assaggiare il futuro cibo degli astronauti o indossare le nuove tute spaziali così come sottostare a dei test attitudinali e fisici per provare una vera ‘esperienza spaziale’. Alessandra Bonavina, Founder e CEO Lunar City presenterà la prima piattaforma Metaverso EduEntertainment dedicata interamente allo Spazio che darà la possibilità al grande pubblico di viaggiare fino alla Luna in tempo reale senza lasciare la Terra grazie all’utilizzo di tecnologie di mixed reality. Tutti potranno accedere in uno Spazioporto futuristico e interagire con gli astronauti in orbita ma anche imparare come praticare sport in micro gravità, sostenere un corso sulla progettazione e design di moduli spaziali o fare acquisti. Dalla partnership con ESA nascera’ anche una collezione esclusiva targata ESA-Lunar City, sporty glam per donne “viaggiatrici”, avventurose e indipendenti. Corinna Sperandini, CEO Spacewear racconterà della prima start nata dall’interazione di fashion designer, automotive designer e ingegneri aerospaziali e del focus su Human Space Flight con visione antropocentrica. Le competenze che vanno dal tessuto tecnico performante alla fisiologia del benessere, dagli smart materials funzionali alla vestibilità, dal monitoraggio integrato degli astronauti agli human factors hanno dato vita alla tuta SFS2, la prima autorizzata NASA e testata nella Stazione Spaziale Internazionale. - (PRIMAPRESS)