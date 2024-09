Il Premio 2024 ‘Icona della Moda’ di Chi è Chi Fashion Community Awards consegnato a Giorgio Armani

(PRIMAPRESS) - MILANO - Cristiana Schieppati e la giuria dei Chi è Chi Fashion Community Awards 2024 hanno consegnato il premio ICONA DELLA MODA a Giorgio Armani al termine della sfilata Emporio Armani all’Armani/Teatro di via Bergognone con la seguente motivazione : “La sua capacità di innovare, pur rimanendo fedele a un'estetica unica e riconoscibile, ha fatto di Giorgio Armani un simbolo di eccellenza italiana, ammirato e rispettato a livello internazionale. Per la sua carriera straordinaria e il suo immenso contributo alla moda, questo premio celebra Giorgio Armani come una delle figure più iconiche e influenti del settore”. - (PRIMAPRESS)