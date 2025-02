Turismo, BIT al via a Fieramilano. I trend: destinazioni alternative ed esperienze personalizzate

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Borsa Internazionale del Turismo a Rho Fieramilano, dal 9 all'11 febbraio, ha analizzato i trend che caratterizzeranno il 2025 su cui, tuttavia, peseranno gli scenari di situazione geopolitica e una situazione latente di riflessi sui mercati per via dei dazi. L'inflazione potrebbe abbassarsi di qualche 0,50 percentuale e questo potrebbe aiutare i flussi turistici di quest'anno. Confortante che, invece, i titoli degli hotel brillano in borsa mostrando dinamicità del mercato.

Nel 2024 si registra un incremento del 2% dei viaggiatori per turismo: quasi il 21% della popolazione mondiale, quota che salirà al 24% nel 2030 e al 33% entro il 2040 (Fonte: Oxford Economics).

Tra i Paesi generatori di turismo spiccano Cina, Germania, Regno Unito e USA, che da soli rappresentano il 45% dei flussi globali, mentre tra i mercati emergenti si segnalano Arabia Saudita, Brasile, Indonesia, Messico e Pakistan.

Le destinazioni, Spagna, Francia e USA resteranno al vertice, mentre l’Italia si attesterà al sesto posto nel 2040. Nel complesso, le prime cinque destinazioni ridurranno però la loro quota di turismo globale dal 30% al 20%: un segnale che i viaggiatori ricercano la novità e le mete diventeranno più diversificate. Dalla meta-analisi effettuata dall’Osservatorio BIT emerge che gli effetti moltiplicativi del turismo coinvolgono numerosi settori produttivi, culturali e sociali, promuovendo scambi di esperienze e “osmosi culturale” che favoriscono la crescita socioeconomicacomplessiva. I turisti privilegiano infatti cultura, tradizioni, e cucina localiche, insieme a benessere e vacanze attive e all’aria aperta, rappresentano oltre i due terzi della domanda globale (Fonte: Deloitte). Si confermano il focus sulle esperienze e la richiesta di offerte sempre più personalizzate come la scoperta di borghi con auto d'epoca. - (PRIMAPRESS)