Separazione carriere, Nordio (Giustizia): "Doppia lettura entro 2025. Vorrei un referendum"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Separazione delle carriere: "Abbiamo fissato un cronoprogramma. L' obiettivo è completare la doppia lettura entro luglio 2025". Lo ha detto il Guardasigilli Nordio, alla Camera sulla separazione delle carriere delle toghe. "Mi interessa che ci sia al più presto la doppia lettura. Poi se c'è o non c'è la maggioranza qualificata non importa. Anzi su una materia delicata e controversa come questa ritengo personalmente, anzi preferirei, che si pronuncino gli elettori. E che quindi sia sottoposta a referendum". Il DDl sulla separazione delle carriere in Aula dal 26/11. - (PRIMAPRESS)