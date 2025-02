Scuola: stanziati dal ministero dell’Istruzione 750 milioni alle “paritarie”. 164 mln per alunni con disabilità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Due decreti firmati dal ministro per l' Istruzione e il Merito prevedono lo stanziamento di 750mln di euro per le scuole paritarie: di questi fondi, quasi 164mln serviranno per il sostegno degli alunni con disabilità. Per le paritarie dell'infanzia 90mln. Le paritarie, dice il ministro Valditara, sono "una componente fondamentale del sistema educativo nazionale. Il nostro obiettivo è garantire a tutti gli studenti l'opportunità di una formazio- ne di qualità, indipendentemente dall' istituto in cui studiano". - (PRIMAPRESS)