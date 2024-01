Saldi 2024: prima a partire è la Valle D’Aosta. Il 5 gennaio le altre regioni. Dureranno 60 giorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per gli attesi saldi invernali del 2024, si parte da domani 3 gennaio dalla Valle D'Aosta mentre per tutte le altre regioni è dal 5 gennaio per consentire che i regali dell'Epifania possano generare un altro flusso di vendita per gli esercenti dopo il Black Friday e dei giorni che hanno anticipato il Natale. Anche se molte catene di negozi hanno già annunciato i pre-saldi su alcune categorie di prodotti.

La regola base è che sui cartellini deve essere indicato il prezzo originario con la percentuale di sconto che potrà arrivare fino all'80% per ultimi capi rimasti sguarniti nelle taglie. I saldi avranno la durata massima di 60 giorni.