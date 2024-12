Re Felipe VI in visita di Stato per la prima volta a Roma. Il 12 incontro con la premier Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il re di Spagna Filippo VI e la regina Letizia effettueranno da questa sera è fino al 12 dicembre saranno in Italia per la loro prima visita di Stato. Felipe VI e Letizia visiteranno sia Roma che Napoli. Saranno accompagnati dal ministro spagnolo degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, José Manuel Albares. Mercoledì 11 dicembre i reali di Spagna Felipe VI e Letizia saranno ricevuti dalla presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni.

Il viaggio di Stato si svolge nell'ambito dei buoni rapporti intrattenuti da entrambi i paesi, che vantano una lunga tradizione storica, si legge in una nota della casa Reale spagnola. Costituisce, inoltre, una propizia occasione per esprimere la volontà di continuare a rafforzare i profondi legami storici, politici, culturali e umani che esistono tra la Repubblica Italiana e il Regno di Spagna.