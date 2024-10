Rai, nominato il nuovo CdA: Simona Agnes (Presidente), Giampaolo Rossi (Ad), Roberto Sergio (Dg)

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stato nominato a maggioranza il nuovo consiglio di amministrazione della Rai. Alla presidenza dell'azienda di viale Mazzini arriva Simona Agnes (1967), figlia di Biagio che fu uno degli storici Direttori Generali della Rai. Sulla Agnes, espressione della maggioranza di governo ma in particolare di Forza Italia non c'era stata una iniziale convergenza ma poi nei giorni scorsi è arrivato l'accordo. Il nuovo amministratore delegato è Giampaolo Rossi (FdI) che ha voluto affidare a Roberto Sergio, l'incarico di Direttore generale Corporate. Per dare continuità alle azioni di rinnovamento tecnologico dell'azienda. La nomina che diventerà efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza. - (PRIMAPRESS)