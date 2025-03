Ponte sullo Stretto, Salini (WeBuild): “Attendiamo decisione del CIPESS ed Aprile inizio lavori per finire nel 2032”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Siamo quasi alla fine del processo di approvazione, siamo in attesa della decisione finale del Cipess per iniziare entro aprile" i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. Così l'Ad di WeBuild, Salini. "Durata della fase Design&Construction stimata in 7 anni e mezzo. Il completa- mento è previsto per il 2032. Spero di esserci e di poterlo attraversare in- sieme a tutto il team entro la fine del 2032", prosegue, dicendosi pronto a "iniziare con orgoglio questo progetto molto importante per l'Italia e il Sud" - (PRIMAPRESS)