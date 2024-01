Moda maschile: ultima giornata per Pitti Uomo a Firenze mentre apre Milano Fashion Week

(PRIMAPRESS) - FIRENZE/MILANO - Ultima giornata di anticipazioni ai nuovi trend che caratterizzeranno le nuove collezioni invernali 2024/2025 degli 832 brand presenti a Pitti Uomo 105. Dai marchi iconici al contemporary menswear di Futuro Maschile (Piano Attico del Padiglione Centrale), dai capi assolutamente contemporanei tra sport e streetwear.

Dopo quest'ultima giornata fiorentina, il testimone passa a Milano che apre la sua settimana dedicata alla moda mascile che terminerà lunedì 15, riservando al 16 gennaio le presentazioni digital. Sono 21 le sfilate e quasi 40 la presentazioni in calendario. A dare il via agli show ci pensa Gucci che nel primo pomeriggio svelerà la prima collezione maschile del direttore creativo Sabato De Sarno, seguiranno i défilé di Billionaire, il debutto sulla passerella di Stone Island e Dsquared2. Durante la manifestazione ci sarà anche l’esordio in passerella nella schedule ufficiale di Pronounce, tornerà anche Fendi, guest della scorsa edizione di Pitti Uomo. Chiuderà il calendario sfilate Zegna lunedì pomeriggio.

Dopo quest'ultima giornata fiorentina, il testimone passerà a Milano Presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution by Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Torneranno in calendario presentazioni C.P. Company, Church’s e Philippe Model Paris con la nuova direzione creativa di Tuomas Merikoski. In formato co-ed gli show di Jw Anderson, Dsquared2, Federico Cina, Philipp Plein, K-Way, Andersson Bell e Simon Cracker.

Per il suo debutto, Stone Island, svelerà ai propri ospiti ‘The Compass Inside’, un’installazione monumentale con capi della collezione autunno/Inverno 2024-25, e un look d’archivio, a rappresentare la ricerca in continua evoluzione del marchio. “Gli outfit indossati dai modelli sono presentati in multipli, per esprimere l’autorità delle communities e delle uniformi”, si legge nella nota dedicata.

Tra gli eventi della settimana, oggi Kiton e Triennale Milano inaugureranno la mostra ‘Tailoring school. A journey into education’ curata da Luca Stoppini. Domani Paul&Shark presenterà il progetto ‘Club Riviera’, Etro inaugurerà domenica 14 gennaio la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo, in via Montenapoleone.

La nuova campagna di comunicazione realizzata da Cnmi, Comune di Milano e Yes Milano è incentrata anche per questa edizione sulla narrazione dei luoghi iconici della città ed è stata scattata dal fotografo Carmine Romano con lo styling di Roberta Astarita coinvolgendo i brand emergenti Mordecai, Gams Note, MTL Studio, ViaPiave33, Federico Cina e Çanaku. Anche per questa edizione, la manifestazione potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it.

Quanto a Pitti Uomo 105, i dati provvisori di chiusura della manifestazione di Pitti Immagine (che terminerà nel pomeriggio) già vedono compratori esteri in aumento rispetto a gennaio 2023 del 4% circa in termini di persone e del 6% in termini di punti vendita. Il dato italiano è invece in leggero calo, circostanza ampiamente prevista considerati i rallentamenti del mercato interno, registrati soprattutto negli ultimi tre o quattro mesi.

Una ragionevole proiezione di queste percentuali sul risultato finale, fa prevedere che il dato finale delle affluenze di soli buyers (escluse le altre categorie di visitatori) dovrebbe superare le 13mila unità, con gli esteri intorno a quota 4.700. I primi Paesi in ordine di affluenza sono: Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna, Turchia, Francia, Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Austria e Cina. Da segnalare, infine, il costante recupero dei principali mercati asiatici: Cina Continentale e Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore e altri emergenti. - (PRIMAPRESS)