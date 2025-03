Milano, revocata la licenza al titolare della Gintoneria di Davide Lacerenza

(PRIMAPRESS) - MILANO -Il questore di Milano ha disposto la revoca della licenza di Davide Lacerenza, titolare del locale “La Gintoneria di Davide”, attualmente agli arresti domiciliari. L’uomo è sotto indagine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sfruttamento della prostituzione, reati che, secondo le accuse, sarebbero stati commessi all’interno e nei pressi del suo locale. Lacerenza aveva già ricevuto due provvedimenti di sospensione della licenza, emessi in base al Testo unico di pubblica sicurezza. Le autorità hanno ritenuto necessaria la revoca definitiva a causa di una situazione giudicata pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l’ordine pubblico. - (PRIMAPRESS)