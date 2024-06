Le Acli compiono 80 anni. Papa Francesco: “Serve fedeltà alla democrazia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa: "Serve fedeltà alla democrazia. La fedeltà alla democrazia è da sempre un tratto distintivo delle Acli.Oggi ne abbiamo tanto bisogno". Così il Papa nell'udienza alle Acli per i loro 80 anni. "Democratica -ha sottolineato il Papa- è quella società in cui c'è davvero un posto per tutti,nei fatti e non solo nelle dichiarazioni e sulla carta" Per questo, ha sottolineato Francesco, "è importante il lavoro che fate, soprattutto per chi rischia l'emarginazione: i giovani, le donne,i lavoratori più fragili e i migranti, e infine gli anziani e i pensionati". - (PRIMAPRESS)