Forum Italia-Libia a Tripoli, Meloni: “Varato un decreto per favorire 450mila ingressi legali”

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI (LIBIA) - È iniziato quest'oggi 29 ottobre, il Business Forum Italia-Libia a cui ha preso parte Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La premier in apertura dell'incontro ha sottolineato: "Siamo al fianco della Libia in questa nuova fase di ricostruzione e sviluppo. Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa",dice Meloni. Ricorda che il governo ha varato "un decreto flussi triennale per 450 mila ingressi, per favorire la migrazione legale. Ma questi meccanismi funzionano solamente se i sistemi produttivi delle nazioni interessate si parlano".L'Italia "porta di accesso"per la Libia al mercato energetico europeo. - (PRIMAPRESS)