Evasione fiscale: opere d’arte NFT sequestrate ad un crypto-artist torinese per 836 milioni

Esempio Opere digitali NFT

(PRIMAPRESS) - TORINO - Evasione fiscale di un crypto-artist torinese scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. L'artista a seguito della creazione e vendita di NFT (non fungible token), termine con il quale si definiscono, appunto, i certificati digitali attestanti l’originalità ed il possesso di un particolare contenuto elettronico e che sono assimilabili, da un punto di vista fiscale, a vere e proprie opere d’arte. Le opere sequestrate all'artista avrebbero un controvalore complessivo di 836.375,54 euro.

Anche in Italia, come già accaduto sulla scia di Usa e Francia, la crypto-art è diventata una realtà grazie ad ex web designer diventati famosi nel settore come Dangiuz, al secolo Leopoldo D’Angelo, è un crypto artista torinese di 26 anni. Le sue opere, che si ispirano all’estetica cyberpunk di Blade Runner e Ghost in the shell, hanno generato vendite per oltre 4 milioni di dollari. Su Instagram ha più di 124.000 follower e circa 8.000 interazioni per post. - (PRIMAPRESS)