Elezioni Umbria: a scrutinio completato Stefania Proietti (Cs) è presidente regionale con 51,13% dei voti

(PRIMAPRESS) - UMBRIA - A scrutinio completato per il rinnovo della presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti (centrosinistra e civici) è ufficialmente la nuova governatrice dell'Umbria, con il 51,13 per cento dei voti. Donatella Tesei (centrodestra) ha avuto il 46,17 per cento dei consensi. Il centrosinistra ha eletto 12 consiglieri: 9 il Pd; uno ciascuno M5s, Umbria domani e Alleanza verdi e sinistra. Il centrodestra avrà 7 rappresentanti in Assemblea legislativa: 3 Fratelli d' Italia, 2 Forza Italia, uno la Lega e Tesei presidente.Il Pd è il primo partito con il 30,3%; FdI ha avuto il 19,4%.

Proietti, 49anni è docente universitaria, ex sindaca di Assisi e ex Presidente della Provincia di Perugia. - (PRIMAPRESS)