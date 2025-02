DL Emergenze: approvato dalla Camera. Nel provvedimento il commissariamento dell’ACI

(PRIMAPRESS) - ROMA - l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il DL Emergenze (208/2024), provvedimento che al suo interno contiene la norma (art. 7) che prevede l’applicazione del controllo parlamentare sulla nomine degli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva (ovvero ACI, AeCI e UITS) e nuove elezioni entro 45 giorni (ovvero entro metà febbraio), pena il Commissariamento. L’articolo non ha subito modifiche rispetto a quello trasmesso dal Governo e attualmente in vigore. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato, dove l’approvazione definitiva potrebbe avvenire già in settimana. Si ricorda che il termine di conversione in legge è fissato al 1° marzo.

Come noto, negli ultimi giorni il Governo ha dichiarato decaduto l’attuale Presidente Angelo Sticchi Damiani, eletto a ottobre per il quarto mandato, e dovrebbe nominare nei prossimi giorni un Commissario. Secondo diverse fonti politiche potremere assumere l'incarico Tullio Del Sette, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri) per traghettare l’ACI alle elezioni che si terranno il prossimo 9 luglio. Dl Milleproroghe: sì Camera a fiducia L'Aula della Camera ha approvato con 182 voti favorevoli e 110 contrari (tre gli astenuti) la questione di fiducia posta dal governo per l'approvazione del Dl Milleproroghe, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Tra le novità nel decreto legge: riammissione, con condizioni, alla 'rotta- mazione quater' per i contribuenti che avevano aderito all'operazione,ma erano decaduti dal beneficio fiscale per mancato, insufficiente o tardivo versamen- to delle rate. La Camera esamina ora i7# 108 ordini del giorno, poi voto finale. - (PRIMAPRESS)