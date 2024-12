Delitto via Poma: l’ombra dei servizi segreti spinge il Gip Giulia Arceri a non archiviare il caso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il delitto di via Poma, uno dei casi irrisolti degli anni novanta, non verrà archiviato. Lo ha deciso Il gip di Roma Giulia Arcieri che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura sul delitto del 1990 in cui venne uccisa Simonetta Cesaroni. Ma che cosa avrebbe spinto il gip a non chiudere questa vicenda che è stata al centro delle cronache per molti anni? Una pista che chiamerebbe in causa i servizi segreti dell'epoca che contribuisce ad aggiungere giallo al giallo irrisolto.

Il procedimento, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, era stato avviato nel marzo del 2022, dopo un esposto presentato dai familiari della vittima e in cui si chiedeva di verificare alcuni alibi di soggetti già coinvolti nelle indagini precedenti.

Il giudice, nel respingere la richiesta dei pm di Roma, chiede loro di ascoltare alcuni testimoni, tra cui persone che, all'epoca, si erano occupate delle indagini, e i colleghi e i datori di lavoro della vittima per spiegare ancora una volta le incongruenze su alibi e dichiarazioni rese in passato. - (PRIMAPRESS)