Corte Costituzionale: è Giovanni Amoroso (76) il nuovo presidente che prende il posto di Barbera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giovanni Amoroso, 76enne di Mercato San Severino (SA), è il nuovo Presidente della Corte costituzionale. Succede ad Augusto Barbera il cui incarico è terminato il 21 dicembre scorso. Eletto all'unanimità, Amoroso in confe- renza stampa ha assicurato che il suo impegno "sarà assoluto" e che svolgerà l'incarico con "disciplina e onore". "Non ci sono linee programmatiche da esporre. La Corte è un organo profondamente collegiale" e la Costituzione è la bussola. In merito allo stallo sulla nomina di 4 giudici,ha detto:"Anche con 11 giudici la Corte non è menomata". - (PRIMAPRESS)