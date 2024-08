Consiglio dei Ministri, Meloni ha indicato Raffaele Fitto al ruolo di Commissario Europeo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come Commissario europeo. Lo ha annunciato la premier Meloni durante il Consiglio dei ministri. "Una scelta delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni. Ricade su una persona che ha una grandissima esperienza. L'Italia è tra i fondatori dell'Ue, avrà un ruolo adeguato", ha detto Meloni. Prima del CdM la premier ha comunicato la decisione alle opposizioni. - (PRIMAPRESS)