Centri migrazione Albania: ripartenza dopo le sentenze della Cassazione. Piantedosi: “Miope essere contrari”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le sentenze della Cassazione che hanno indicato nel governo i decisori per stabilire i paesi sicuri per i rimpatri di migranti, torna alla ribalta la funzione dei centri in Albania. "Sono pronti e saranno molto utili a velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha diritto, e del rimpatrio di chi non ne ha diritto. La sentenza della Cassazione ha, dunque, confermato la possibilità di riattivare i centri(...) Quando funzioneranno a pieno regime, potranno a lungo termine produrre effetti soprattutto per chi viene accolto ma non ha prospettive di integrazione". Così il ministro Piantedosi in una intervista: "Penso sia miope essere contrari a questo progetto",aggiunge. - (PRIMAPRESS)