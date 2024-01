Assegno d’Inclusione: iniziano i pagamenti di 635 euro per le famiglie fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via i pagamenti per l'Assegno di inclusione, la misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over-60, che dal primo gennaio di quest'anno ha sostituito il Reddito di cittadinanza. I primi accrediti: venerdì 26 gennaio. La platea potenziale della nuova misura è di 737mila nuclei. L'importo medio stimato è di 635 euro. L'assegno sarà pagato con la Carta di inclusione:l'assegno può essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo lo stop di un mese, per ulteriori 12 mesi. - (PRIMAPRESS)