ANM: è di Magistratura Indipendente il nuovo presidente Cesare Parodi (62): “Chiederò incontro con il governo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nomina di Cesare Parodi a presidente dell'Anm. potrebbe riaprire una spiraglio di dialogo tra magistratura e politica perchè il neo presidente appartiene ad una corrente indipendente ma intanto è stato confermato lo sciopero del 27 febbraio contro la riforma costituzionale. Parodi prende il posto di De Lucia e fa parte del gruppo di maggioranza relativa nel nuovo parlamentino dell'Anm. 62 anni, è stato procuratore aggiunto di Torino. "Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura", ha detto Parodi subito dopo la sua elezione, sottolineando che lo sciopero dei magistrati "non è stato revocato" anche perché già programmato. - (PRIMAPRESS)