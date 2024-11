Alla Milan Games Week il 22 Novembre al via “isybank University Master”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo il grande successo dell’edizione precedente, seguita in live streaming da oltre 200.000 spettatori, torna in grande stile l’“isybank University Master”, la più importante competizione italiana di gaming dedicata agli studenti universitari. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione vede protagonisti migliaia di gamer provenienti dai principali atenei italiani, pronti a sfidarsi su titoli iconici come Clash Royale e Rocket League.



Un evento che premia formazione e innovazione



L’evento, organizzato da 2WATCH, è sostenuto da isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, in qualità di title sponsor, e da Adecco, che sottolinea il valore formativo del gaming per sviluppare competenze utili nel mondo del lavoro. “Innovazione, digitalizzazione e creatività sono al centro sia del gaming che del nostro modo di fare banca”, ha commentato Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di isybank.



Virginia Stagni di The Adecco Group ha evidenziato come il gaming rappresenti un’opportunità unica per i giovani: “Attraverso il gaming, si sviluppano competenze chiave come problem solving e lavoro di squadra, essenziali nel contesto professionale attuale.”



Come si svolge il torneo



Le qualificazioni online, suddivise in sei turni, stanno selezionando i migliori 12 giocatori che si contenderanno il titolo durante la finalissima dal vivo, il Torneo dei Campioni, il 22 novembre, nel corso della Milan Games Week. L’evento sarà presentato da Bryan Ronzani (Bryanbox) e Antonella Arpa (Himorta), con il supporto di caster esperti come ReUltras, Ztan, Gigi e DC System, che commenteranno le partite più avvincenti.



La finalissima sarà un vero show, con ospiti speciali e il format “Area Studio”, condotto da Il solito Mute e Giada Cristina Bessi, per raccontare gli highlights più emozionanti.



Road to isybank University Master



Tra le novità di questa edizione c’è il “Road to isybank University Master”, un tour negli atenei italiani che combina passione per il gaming e dialogo su innovazione e opportunità formative.



Streaming e copertura mediatica



Tutti gli incontri, dalle qualificazioni alla finalissima, saranno trasmessi in diretta sui canali Twitch e TikTok di 2WATCH, con la Gazzetta dello Sport come media partner ufficiale dell’evento. - (PRIMAPRESS)