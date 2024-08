ACES International Sport Video Awards: presentato il contest 2024 nello spazio Veneto Film Commission di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Presentato allo spazio di Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior (Lido di Venezia), in occasione dell'81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, il contest dell'ACES International Video Sport Awards, organizzato da ACES Italia, che assegna un riconoscimento alla creatività dei Comuni "virtuosi dello sport" premiati da ACES come EuropeanCapital/Region/City/Town/Community of Sport. Ai nastri di partenza del IV contest audiovisivo dello sport inclusivo e sociale, ci saranno 13 Nazioni, tre Continenti con 23 candidature, vede la partecipazione delle città insignite dal riconoscimento ACES Europe: da Buenos Aires, candidata a World Capital of Sport 2027 a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, dalla Castilla-La-Mancha, Regione Europea per lo Sport 2024 alla Puglia, candidata a Regione Europea dello Sport per il 2026, fino a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rafforzando i legami della comunità internazionale ACES, la Federazione delle Capitali e Città dello Sport presente in quattro continenti. - (PRIMAPRESS)