40ª Assemblea Anci: al Comune di Pesaro il Premio Innovazione e Sviluppo per il progetto CTE Square

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Assegnati a Genova, nell'ambito della 40ª Assemblea di ANCI nazionale, i riconoscimenti per la settima edizione del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso da ANCI Piemonte con la collaborazione di ANFoV (l’Associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza delle innovazioni tecnologiche nelle comunicazioni) e di ANCI Nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i progetti portatori d’innovazione, secondo le direttive del programma Next Generation UE e del PNRR. All’edizione di quest’anno, che per il secondo anno ha ospitato una sezione nazionale, si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti pari a 11 milioni di persone. I progetti candidati provenivano da comuni piccoli e medi ma anche da ben 9 capoluoghi di provincia, da 10 Aziende sanitarie locali e da diverse Unioni di comuni o di territori omogenei. Tra i premiati il Comune di Pesaro che ha ricevuto il riconoscimento Ferpi per il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Square). «Una bella soddisfazione», hanno commentato il sindaco Matteo Ricci e l’assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci, durante la cerimonia di consegna che si è svolta alla Fiera di Genova, location della 40ª Assemblea di ANCI. «Crediamo molto in questo lavoro e vedere che il suo valore è riconosciuto a livello nazionale ci dà la carica per continuare a progettare in questa direzione e fare sempre meglio. CTE Square (bando ministeriale da 11milioni ndr) è una grande opportunità per il nostro territorio, che vogliamo far diventare un generatore di ricchezze, sviluppo e competenze». Inoltre, «ben si intreccia con gli obiettivi di Pesaro 2024, un progetto che si basa sulla sfida culturale e quella ambientale, due facce della stessa medaglia, tenute insieme dall’innovazione». Nell’anno della Capitale Italiana della Cultura le infrastrutture tecnologiche realizzate attraverso la CTE, «saranno strumenti che continueranno a raccontare, a diffondere i dati e i contenuti principali di Pesaro2024. Sono tante le idee sulle quali stiamo lavorando per innescare meccanismi virtuosi, tra queste la realizzazione della maxi sfera della vita, un oggetto iconico e tecnologico che verrà collocato in piazza del Popolo, che ogni giorno produrrà spettacoli diversi». Il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation (con le sue due sezioni, regionale e nazionale) ha raccolto negli anni oltre 600 progetti, molti dei quali in via di sviluppo o già attuati. I progetti raccolti hanno permesso di raccogliere e mettere a sistema soluzioni interessanti adottate dai comuni in materia di innovazione. Un lavoro che ha permesso anche di “educare” la PA locale al linguaggio proprio della bandistica europea, fornendo esperienze utili allo sviluppo sociale, culturale e infrastrutturale dei territori. I progetti vincitori sono stati valutati da una commissione formata da 10 componenti selezionati tra esperti di comunicazione, innovazione e progettazione per la pubblica amministrazione delle molte e qualificate realtà che sostengono l’iniziativa. I temi principali che hanno caratterizzato i progetti vincitori riguardano una diffusa apertura verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto concerne la gestione di apparati amministrativi e iniziative di soccorso o assistenza alla popolazione. Non solo: alcuni progetti hanno immaginato un recupero e rilancio virtuoso del proprio territorio sfruttando le potenzialità di strumenti per la gestione green delle risorse; altri parlano si smart grid, di comunicazione ultraveloci già oltre il 5g; ci sono poi progetti riguardanti il miglioramento dei servizi nel campo della sanità e della sicurezza pubblica, senza dimenticare le idee volte allo snellimento della burocrazia sottesa al funzionamento della macchina amministrativa - (PRIMAPRESS)