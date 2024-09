30 anni di Federazione del Mare celebrati con un convegno sul Mediterraneo e un protocollo per Expo 2025

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dimani 1º trovare a Napoli, nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici, si terrà il convegno "Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano", organizzato dalla Federazione del Mare, durante la Naples Shipping Week, nell’ambito delle celebrazioni del suo 30° anniversario.

Il “mare nostrum” conferma oggi la sua storica identità di crocevia economico e geo- politico. Con il 20% dei traffici mondiali, il Mediterraneo continua, infatti, ad essere al centro del commercio marittimo globale rafforzando la sua dimensione di Medio Oceano.

Introdotti da Natalino Irti, presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici, ne discutono con Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare, esponenti del cluster marittimo italiano, storici, esperti di geopolitica, economia e storia del Mediterraneo, rappresentanti delle istituzioni.

L'evento si concluderà con la firma del protocollo d'intesa tra la Federazione del Mare e il Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka alla presenza Ministro per le politiche del Mare, Nello Musumeci.