Cambio di poltrone all’informazione Rai: Petrecca a Rai Sport, Zurzolo a Rainews24 e Rao al Giornale Radio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo una lunga attesa di mesi si è trovato l’accordo per gli incarichi dei direttori del telegiornali in Rai. Le nomine dovrebbero essere approvate dal prossimo consiglio di amministrazione, previsto per il 20 marzo. In quell’occasione i vertici di viale Mazzini ufficializzeranno un cambio della guardia alla direzione di Rainews24, dove arriverà Federico Zurzolo, in quota Forza Italia che prenderà il posto di Paolo Petrecca (vicino a Fratelli d’Italia). Nominato nel 2021, negli ultimi anni il rapporto tra Petrecca e il comitato di redazione si era alquanto deteriorato fino ad arrivare alla sfiducia. Ora Petrecca andrà a guidare Rai Sport, al posto di Massimiliano Mascolo che finora ha gestito la direzione ad interim, dopo il pensionamento di Iacopo Volpi. Al giornale radio arriva, invece, Nicola Rao che torna all'informazione dopo essere stato nei piani alti di Viale Mazzini. - (PRIMAPRESS)