Sostenibilità ambientale: a Sanremo assegnato l’Eco Move Prize al presidente di Federparchi, Luca Santini

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Un riconoscimento per l’impegno nella salvaguardia e valorizzazione delle aree naturali italiane, per la promozione di una fruizione responsabile del territorio e per l’attività di sensibilizzazione di cittadini e istituzioni sui temi della sostenibilità; per queste attività, che negli ultimi due anni hanno registrato una forte accelerazione, Federparchi è stata premiata con l’Eco Move Prize consegnato al presidente Luca Santini con una cerimonia presso il Casinò di Sanremo.

“Sono particolarmente orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento – afferma Santini - che va a premiare l’impegno e il lavoro che Federparchi porta avanti a sostegno del sistema nazionale delle aree protette, un patrimonio collettivo di bellezze naturali ed ecosistemi che fa dell’Italia il paese con la più ricca biodiversità in Europa.”

L’Eco Move Prize è un premio dedicato alla sostenibilità ambientale, allo sport e alla mobilità ecocompatibile; dedicato a iniziative, individui e organizzazioni che promuovono pratiche ecologiche e responsabilità sociale, il premio si divide in tre categorie: mobilità, sostenibilità e sport. Il premio, prodotto da Lilith Factory, è patrocinato dal MASE - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Sport e Salute, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia. - (PRIMAPRESS)