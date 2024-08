Onu: è allarme per l'innalzamento dei mari nel Pacifico. Guiterres: "Livelli inimmaginabili"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Dall'Onu arriva un sos mondiale per l'innalzamento progressivo del Pacifico. E' da Nukualofa, capitale di Tonga, in occasione del Forum delle isole del Paci- fico, che il segretario generale Onu,Guterres ha lanciato al mondo l'allarme per l'innalzamento sempre più rapido dei mari, in particolare nelle nazioni insulari del Pacifico "messe in grave pericolo". "E' una situazione assurda che rivela una crisi interamente provocata dall'umanità. Una crisi che presto si gonfierà fino a raggiungere un livello quasi inimmaginabile, senza alcuna scialuppa di salvataggio che ci riporti in salvo", ha affermato. - (PRIMAPRESS)