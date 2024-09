ECO, Il Festival della mobilità sostenibile a Roma con la fisica Greison e il geologo Tozzi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mobilità sostenibile fa il punto a Roma il 17 e 18 settembre 2024 con ECO, il festival che analizza con gli esperti lo stato dell'arte delle smart city in vista delle scadenze degli obiettivi di transizione ecologica dettata dall'agenda Ue. L'evento che rientra nelle iniziative della Settimana Europea della Mobilità sarà ad ingresso libero presso l’Acquario Romano nella capitale e guarderà sopratutto ai risultati raggiunti da start-up, aziende private ed enti locali nei trasporti sostenibili di persone e merci in Italia.

Ospiti e partner tratteranno argomenti come le risorse impiegate dal PNRR nello sviluppo di modelli di economia circolare attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi MAAS (Mobility As a Service) anche relaticamente alla sicurezza stradale, ma anche la riforestazione urbana e la progettazione dello spazio pubblico con soluzioni che terranno presente i cambiamenti climatici.

Le due giornate saranno presentate da due figure impegnate nella ricerca e promozione di modelli sostenibili: la fisica Gabriella Greison e il geologo Mario Tozzi.

Nel corso di ECO verrà presentata anche la ricerca "I giovani e la mobilità sostenibile" realizzata in partnership con Skuola.net , che fotografa il grado di conoscenza, le aspettative e le scelte delle giovani generazioni.

Il Festival si svolge con il patrocino di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Comune di Roma, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Bikeconomy Osservatorio e in collaborazione con ENEL, Trenitalia, IntesaSanpaolo, Conai, Amazon, Legambiente, FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e Motus-E. - (PRIMAPRESS)