Ambiente: allarme parassiti per viti, mandorli e ciliegi in Puglia. In California distrutti 30 mila ettari

PUGLIA - Dopo la Xylella Pauca,che ha sterminato oltre 20 milioni di ulivi negli ultimi 15 anni, ora la campagna pugliese deve affrontare l'emergenza dei mandorli per l'aggressione di una sottospecie chiamata St1, o Fastidiosa fastidiosa. Questa variante della Xylella, isolata sui mandorli nel Barese, non attacca ulivi, ma mandorli, ciliegi e vite, che costituiscono le tre colture principali pugliesi. La regione ha deciso per l'abbattimento degli alberi infetti per evitare il disastro che si era verificato già con gli ulivi. La St1, segnalata in Portogallo a Maiorca e in Israele, ha distrutto, finora, 30.000 ettari di vite anche in California.