Imprese familiari storiche: il giornalista Antonio Calabrò alla presidenza onoraria de “I Centenari”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Antonio Calabrò, Senior Vice President Pirelli per la Cultura e Direttore della Fondazione Pirelli nonché presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda, è stato nominato presidente onorario dell’Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane “I Centenari”, che è costituita da aziende a carattere familiare da almeno cento anni. La nomina è stat approvata all’unanimità dal CdA su proposta del presidente Ugo Cilento. Calabrò stato direttore dell'agenzia di stampa Apcom e direttore editoriale del gruppo Il Sole 24 Ore e vice-direttore del quotidiano. A La7, ha diretto il settimanale Lettera Finanziaria e il mensile Ventiquattro, ha insegnato all' Università Bocconi e insegna tuttora all'Università Cattolica di Milano.Fondata nel 2001 da alcuni rappresentanti di prestigiose imprese ultracentenarie e diretta ancora oggi da Biagio Orlando, profondo conoscitore del mondo imprenditoriale, l’Associazione I Centenari nasce infatti con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la storia delle Aziende Familiari di più antica tradizione accuratamente selezionate in ambito nazionale dal Consiglio Direttivo, di cui fanno parte Mauro Ascione, Armando De Nigris, Filippo Bronzi e Paola Cianciullo, secondo un criterio di familiarità e storicità con un’attenzione particolare al contributo apportato dalle stesse per storia e tradizione all’immagine del proprio territorio di riferimento."Sono particolarmente onorato da questa nomina – ha dichiarato Antonio Calabrò – e ringrazio il Presidente Ugo Cilento e i membri del Consiglio direttivo e dichiaro il mio più profondo e attivo impegno per contribuire a valorizzare il ruolo e il prestigio delle imprese iscritte all’Associazione “I Centenari”. La storia dell’intraprendenza e della qualità è un vero e proprio asset di crescita e di competitività delle migliori aziende italiane sui mercati internazionali. E i riferimenti familiari sono garanzia di visione di lungo periodo, di attenzione alle persone e all’ambiente, di sviluppo sostenibile. Tutti valori essenziali non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto come punti di forza di un capitale sociale positivo fondamentale anche per cercare di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni". - (PRIMAPRESS)