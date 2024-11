Soccorso pubblico: 100 militari della GdF addestrati all'uso del defibrillatore alla Federico II di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza nell’ambito dei compiti istituzionali di controllo del territorio comprese le funzioni di polizia di prevenzione e soccorso pubblico, ha organizzato un corso di formazione di primo soccorso cardio-rianimatorio con utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Al corso parteciperanno 100 militari in servizio nella Regione Campania, comandati dal Gen. Alessandro Barbera. L’evento si svolgerà lunedì 2 dicembre presso la Facoltà di Biotecnologie della Università Federico II, presieduta dal prof.Gennaro Piccialli e sarà svolto dagli istruttori della Associazione Scientifica Emergenze Cardiologiche presieduta dal prof. Maurizio Santomauro. Al termine del corso, una dotazione di defibrillatori potrebbe entrare a far parte dei mezzi mobili della Guardia di Finanza assicurando un immediato intervento in caso di incidente in attesa del soccorso sanitario. - (PRIMAPRESS)