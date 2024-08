Salute: i rischi di caldo e insonnia. Ecco alcuni rimedi suggeriti dalla psicanalista Adelia Lucattini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l’aumento delle temperature globali e la frequenza delle ondate di calore, emergono nuove sfide per la salute pubblica, tra cui l'insonnia e altri disturbi del sonno. La salute del sonno deve essere considerata una componente essenziale di qualsiasi sistema sanitario resiliente al clima, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Un sistema resiliente al clima deve essere in grado di anticipare, rispondere, affrontare e adattarsi allo stress correlato al clima, apportando miglioramenti duraturi nella salute della popolazione. “Ormai dalla fine degli anni ‘90 è ben nota la correlazione tra caldo e fasi acute dei disturbi dell’umore”, spiega la psicoanalista e psichiatra della Società Psicoanalitica Italiana, Adelia Lucattini, “In tutte le persone che soffrono di depressione o di sindromi bipolari, il caldo è un elemento particolarmente critico nello scatenare abbastanza rapidamente delle crisi acute a causa della perdita di sonno notturno, associata al caldo diurno. Alcune indicazioni da valutare col proprio specialista - continua Lucattini - saranno quelle di mantenere la temperatura della camera da letto preferibilmente a 27-28 °C costanti, evitando temperature troppo basse rispetto all’ambiente esterno e per non incorrere in malattie respiratorie; prima di andare a dormire, con temperature ambientali elevate dovute alle ondate di calore, una doccia fresca o tiepida (non fredda) può aiutare a indurre il sonno e ridurre lo stress dovuto al caldo che può interferire col riposo notturno; bere abbondantemente durante il giorno per migliorare la regolazione della temperatura durante la notte; cercare di mantenere il ritmo sonno-veglia il più regolare possibile: la regolarità e la continuità del sonno sono state associate a una qualità del sonno migliore rispetto alla sola quantità di sonno. Evitare alcol e bevande zuccherate perché possono disidratare. Evitare di fare nottate nella speranza di rinfrescarsi, ciò può causare disturbi psicologici e fisici; in generale, evitare di dormire su divano, poltrona, sdraio, in quanto aumenta i risvegli e peggiora la qualità del sonno; evitare di rimanere svegli nel proprio letto, sia la notte, che in caso di risvegli precoci al mattino; organizzare un angolo lettura attrezzato libri o riviste o fumetti. Posizionare la Tv, il tablet o il computer in un ambiente fresco dove vedere serie tv, sport e programmi che interessano”. - (PRIMAPRESS)