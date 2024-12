Congo: Oms impegnata nell’identificazione della ‘malattia X’. Potrebbe avere origine animale

(PRIMAPRESS) - CONGO - Non ci sono ancora certezze sull'origine della “malattia X” o malattia misteriosa esplosa in Congo che sta provocando decine di morti. I sintomi si annunciano con febbre, mal di testa, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e anemia. La malattia sconosciuta ha allertato l'Oms per il monitoraggio e il controllo della diffusione. Il Ministero della Salute in Italia ha previsto rigorosi controlli negli aeroporti dove sono previsti scali di voli provenienti dal Congo.

La malattia che non è ancora diagnosticata è stata segnalata a Panzi, località e zona sanitaria della provincia di Kwango nel Sud-Ovest del Paese. Panzi, 'epicentro' di questi casi, risulta una comunità rurale che si trova a più di 700 km dalla capitale Kinshasa. È proprio questa connotazione rurale che sta spingendo i ricercatori a cercare eventuali connessioni con il mondo animale.