Sciopero cinema Usa: nessun accordo con gli Studios e continua la protesta

Una nuova ondata di scioperi potrebbe far incrociare le braccia agli operatori del cinema per un nuovo braccio di ferro con i produttori di Hollywood per vedersi riconoscere alcuni diritti ma anche per non vedersi sostituiti in molti casi a cloni digitali ed intelligenza artificiale per la produzione di copioni dei film. L'incontro di ieri dei sindacati con gli Studios è stato ancora un buco nell'acqua. Le due parti sono ancora lontane "su diverse questioni essenziali, ha scritto SagAftra in una breve nota. "Torneremo al più presto al tavolo,perché vogliamo ricominciare a lavorare", ha detto Ted Sarandos, ceo di Netflix. Con il no del sindacato, sfuma la possibilità di chiudere lo sciopero cominciato il 14 luglio. Una protesta che si è riverberata anche sui festival internazionali del cinema anche in Europa da Cannes e Venezia è quello di Roma che ha visto disertare i red carpet.