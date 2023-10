Putin in Cina per rafforzare i rapporti con Xi Jinping nel decennale del grande progetto della Via della Seta

(PRIMAPRESS) - CINA - Il presidente russo, Vladimir Putin è arrivato in Cina per incontrare il suo omologo cinese, Xi Jinping. L'aereo del leader russo è atterrato a Pechino con la missione di rafforzare le relazioni tra Mosca e Pechino in una situazione di grandi sconvolgimenti geopolitici anche per il conflitto israeliano. È la prima visita fuori dei confini russi in oltre 20 mesi dettata da motivi di sicurezza. Il presidente russo si tratterrà a Pechino per due giorni per partecipare al forum che celebrerà il decennale della Belt and road, la Via della Seta, il grande progetto cinese di investimenti infrastrutturali ad ogni latitudine del mondo per collocare un pezzo di Cina strategico. Anche l'Italia aveva firmato con il governo Conte due per essere uno dei paesi partner ma modificate ragioni di stato con l'attuale governance hanno fatto abbandonare l'accordo. - (PRIMAPRESS)